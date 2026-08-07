Viernes inestable: se esperan lluvias aisladas, chaparrones y fuertes ráfagas

Este viernes 7 de agosto se presentará con condiciones inestables durante gran parte de la jornada en Comodoro Rivadavia. El pronóstico anticipa lluvias aisladas por la mañana, chaparrones durante la tarde y una mejora hacia la noche, cuando el cielo estará parcialmente nublado.

La temperatura oscilará entre los 4°C de mínima y los 8°C de máxima, aunque hacia la noche volverá a descender hasta los 3°C.

En cuanto al viento, será uno de los protagonistas de la jornada. Durante la mañana soplará del oeste con velocidades de entre 23 y 31 km/h, mientras que por la tarde rotará al sudoeste y aumentará su intensidad, alcanzando entre 32 y 41 km/h. Por la noche continuará desde el mismo sector con velocidades de 23 a 31 km/h.

Además, durante todo el día se esperan ráfagas de entre 51 y 59 km/h, por lo que se recomienda circular con precaución, especialmente en rutas y sectores expuestos.

Pese a las precipitaciones previstas durante la mañana y la tarde, el tiempo tenderá a mejorar hacia el cierre de la jornada, con baja probabilidad de lluvias y nubosidad parcial.