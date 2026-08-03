Después de un fin de semana marcado por la inestabilidad, el tiempo dará una tregua este lunes 3 de agosto en Comodoro Rivadavia. No se esperan precipitaciones y la temperatura alcanzará los 10°C, aunque el viento volverá a hacerse sentir durante la tarde.

Comodoro arranca la semana sin lluvias y con una máxima de 10°C

La jornada comenzará con cielo mayormente nublado y una temperatura cercana a los 3°C. Durante la mañana no se prevén lluvias y el viento soplará desde el oeste a velocidades de entre 13 y 22 km/h.

Hacia la tarde habrá una leve mejora en las condiciones, con cielo parcialmente nublado y una máxima de 10°C. La probabilidad de precipitaciones será muy baja, de entre 0 y 10%.

Sin embargo, durante esas horas aumentará la intensidad del viento. Se esperan velocidades de 23 a 31 km/h desde el oeste, con ráfagas que podrían alcanzar entre 42 y 50 km/h.

Por la noche continuará el cielo parcialmente nublado, con unos 7°C y viento del oeste de entre 13 y 22 km/h. La posibilidad de lluvias seguirá siendo prácticamente nula.

De esta manera, Comodoro comenzará agosto y la nueva semana con condiciones más estables, aunque con una jornada fresca y el viento como protagonista principalmente durante la tarde.