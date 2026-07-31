Tras una jornada marcada por las precipitaciones y el frío, Comodoro Rivadavia tendrá este viernes 31 de julio un leve ascenso de la temperatura. Sin embargo, el paraguas seguirá siendo un aliado indispensable, ya que el pronóstico anticipa lluvias aisladas durante toda la jornada.

Mejora la temperatura, pero las lluvias seguirán presentes este viernes

La probabilidad de precipitaciones se mantendrá entre el 10 y el 40% desde la mañana hasta la noche, mientras que la temperatura oscilará entre los 2°C de mínima y los 7°C de máxima.

La mañana comenzará con 2°C y probabilidad de lluvias aisladas. El viento soplará desde el sudoeste con velocidades de entre 13 y 22 km/h, lo que contribuirá a mantener una sensación térmica baja durante las primeras horas del día.

Durante la tarde, la temperatura alcanzará los 7°C, el registro más alto de la jornada. No obstante, las lluvias aisladas continuarán con la misma probabilidad de ocurrencia.

Además, el viento rotará al este y aumentará su intensidad, con velocidades de entre 23 y 31 km/h.

Hacia la noche, el termómetro descenderá hasta los 5°C, aunque persistirá la posibilidad de precipitaciones aisladas.

El viento continuará soplando desde el este, con intensidades similares a las de la tarde, por lo que la sensación de frío seguirá presente.

Aunque el viernes mostrará una mejora respecto de las bajas temperaturas registradas en jornadas anteriores, la inestabilidad continuará siendo protagonista y mantendrá un ambiente húmedo durante gran parte del día.