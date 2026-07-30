Hay pronóstico de nieve, lluvia y ráfagas de hasta 59 km/h

El pronóstico para este jueves 30 de julio anticipa nevadas durante la mañana, seguidas de lluvias fuertes durante la tarde y la noche, acompañadas por viento intenso y bajas temperaturas.

Las primeras horas del jueves estarán marcadas por la posibilidad de nevadas, con una probabilidad de precipitación de entre 40 y 70%. La temperatura rondará los -3°C y el viento soplará del noreste entre 23 y 31 km/h, con ráfagas que podrían alcanzar entre 51 y 59 km/h.

Las condiciones podrían favorecer la formación de hielo sobre calles y rutas, especialmente durante la mañana.

Con el correr de las horas, las precipitaciones cambiarán de estado. Durante la tarde se esperan lluvias fuertes, con una temperatura máxima de 4°C y viento del norte de entre 23 y 31 km/h, manteniéndose las ráfagas cercanas a los 60 km/h.

Hacia la noche, las lluvias continuarán con la misma probabilidad de ocurrencia —entre el 40 y el 70%—, mientras que la temperatura descenderá hasta los 3°C. El viento volverá a predominar del noreste, sin cambios significativos en su intensidad.