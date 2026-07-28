Pronóstico para este martes: lluvias, nevadas y una máxima de 4°C

El invierno seguirá haciéndose sentir este martes 28 de julio en Comodoro Rivadavia y alrededores. De acuerdo con el pronóstico oficial, la jornada estará marcada por el frío, la inestabilidad y la posibilidad de precipitaciones durante gran parte del día.

La temperatura mínima será de 1°C, mientras que la máxima alcanzará apenas los 4°C. Durante la mañana se esperan lluvias y nevadas, con una probabilidad de precipitación de entre el 10% y el 40%. El viento soplará del sudoeste con velocidades de entre 13 y 22 km/h.

Por la tarde continuarán las condiciones inestables, con probabilidad de lluvias aisladas, también entre el 10% y el 40%, aunque el viento disminuirá su intensidad y rotará al sudeste, con velocidades de 7 a 12 km/h.

Hacia la noche, el cielo permanecerá mayormente nublado, con baja probabilidad de precipitaciones, entre el 0% y el 10%. El viento será leve del este, manteniéndose entre 7 y 12 km/h.