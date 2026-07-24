Tras una jornada marcada por las lluvias y la posibilidad de nevadas, Comodoro Rivadavia tendrá un viernes 24 de julio con condiciones mucho más estables, sin pronóstico de precipitaciones y con un leve ascenso de la temperatura.

Comodoro tendrá un viernes sin lluvias y con una máxima de 8°C

De acuerdo con el pronóstico, el cielo permanecerá mayormente cubierto durante gran parte del día, aunque no se esperan lluvias. El viento continuará siendo protagonista, con ráfagas que podrían alcanzar los 50 km/h.

La mañana comenzará parcialmente nublada, con una temperatura de 4°C y viento del oeste de entre 23 y 31 km/h. Las ráfagas oscilarán entre 42 y 50 km/h.

Durante la tarde el cielo estará algo nublado y la temperatura alcanzará una máxima de 8°C, la más alta de los últimos días. El viento mantendrá una intensidad similar, con ráfagas que seguirán rondando los 50 km/h.

Por la noche se prevé un cielo mayormente nublado, una temperatura cercana a los 5°C y viento del oeste de entre 13 y 22 km/h, aunque las ráfagas continuarán entre 42 y 50 km/h.

El pronóstico indica 0% de probabilidad de precipitaciones durante toda la jornada, por lo que se espera una mejora respecto al jueves, cuando la ciudad estuvo bajo la influencia de lluvias, nevadas y bajas temperaturas.