Adulto mayor sufrió heridas en la cabeza tras resbalar por el hielo en el Loteo Feijóo

Las condiciones climáticas y la presencia de capas heladas sobre el suelo continúan provocando inconvenientes en los peatones que transitan por los barrios de la ciudad.

En la tarde de ayer, personal policial de la Unidad Operativa Zona Sur auxilió a un hombre de edad avanzada que sufrió una dura caída en el Loteo Feijóo a causa del estado resbaladizo de las calles.

Tras sufrir una herida sangrante en el cuero cabelludo, el damnificado recibió las primeras atenciones en el lugar y debió ser trasladado de urgencia hacia el hospital regional.

Las consecuencias de las bajas temperaturas y la presencia de hielo sobre la cinta asfáltica y las veredas sumaron un nuevo episodio en la zona sur de la ciudad. Durante las últimas horas de la tarde, las inclemencias del tiempo afectaron la transitabilidad peatonal en sectores periféricos, provocando que un transeúnte sufriera lesiones de consideración al perder el equilibrio mientras circulaba a pie por la vía pública.

El hecho ocurrió minutos antes de las seis de la tarde en las inmediaciones del Loteo Feijóo, sobre la calle Código 3592. En momentos en que efectivos de la Unidad Operativa Zona Sur realizaban patrullajes preventivos de rutina por el sector, fueron interceptados por vecinos del barrio, quienes dieron aviso de manera urgente sobre la presencia de un hombre tendido en el suelo tras haber sufrido un fuerte resbalón.

Al arribar a la dirección indicada, los uniformados constataron la veracidad del alerta y asistieron al hombre, identificado como Pedro Morales. La víctima presentaba un sangrado visible en el cuero cabelludo producto del impacto contra la superficie helada y manifestaba un intenso dolor corporal, por lo que la comisión policial solicitó de forma inmediata la presencia de una ambulancia del servicio de emergencias médicas.

“El personal policial se encontraba realizando patrullaje preventivo en la jurisdicción cuando fue alertado por los transeúntes. Al llegar al lugar se constató que la persona presentaba sangrado en la cabeza a causa de resbalarse por las condiciones climáticas, requiriendo su rápida atención”, señalaron desde la dependencia policial interviniente.

Minutos más tarde, la unidad sanitaria llegó al lugar del accidente para brindarle las primeras curaciones al damnificado y estabilizar su cuadro. Ante la gravedad de la lesión en la zona craneal y la persistencia de los dolores, los profesionales de la salud determinaron su traslado inmediato hacia el hospital local a fin de realizarle estudios médicos especializados de mayor complejidad.

El episodio vuelve a poner en evidencia el riesgo extremo que representan las heladas matutinas y vespertinas para los peatones. Desde los organismos de prevención reiteraron el pedido de circular con calzado adecuado, evitar zonas sombrías con acumulación de hielo visible y extremar los cuidados, especialmente en adultos mayores y personas con movilidad reducida.