El invierno volverá a hacerse sentir con fuerza este jueves 23 de julio en Comodoro Rivadavia. El pronóstico anticipa una jornada marcada por el frío, la inestabilidad y el viento, con probabilidad de lluvias y nevadas durante la mañana, precipitaciones más intensas por la tarde y ráfagas que podrían alcanzar los 59 km/h.

Comodoro se prepara para un jueves con posible nieve y lluvias

Además, la temperatura descenderá hasta -1°C en las primeras horas del día, por lo que no se descarta la formación de hielo en calles y rutas.

El Servicio Meteorológico prevé para la mañana una probabilidad de precipitaciones del 40 al 70%, con lluvias y posibles nevadas.

La temperatura mínima será de -1°C, mientras que soplarán vientos del noreste de entre 23 y 31 km/h, acompañados por ráfagas de entre 51 y 59 km/h, lo que incrementará la sensación térmica de frío.

Lluvias fuertes durante la tarde

Las condiciones se mantendrán inestables durante la tarde, cuando continuarán las lluvias con una probabilidad también de entre 40 y 70%.

La máxima alcanzará los 6°C, aunque persistirá el viento del noreste con velocidades de entre 13 y 22 km/h y ráfagas que podrían llegar a los 50 km/h.

Cómo terminará el día

Por la noche seguirán las lluvias aisladas, con una temperatura cercana a los 2°C y viento del oeste de entre 7 y 12 km/h.

Recomiendan extremar las precauciones

Ante este escenario, se aconseja a los automovilistas conducir con precaución, ya que las temperaturas bajo cero durante la mañana podrían favorecer la formación de escarcha o hielo sobre la calzada. También se recomienda asegurar objetos que puedan ser desplazados por las ráfagas de viento y mantenerse informado sobre la evolución de las condiciones meteorológicas.