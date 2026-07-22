Pronóstico para este miércoles en Comodoro: seguirá el frío extremo

La jornada comenzará con una temperatura mínima de -4°C y cielo parcialmente nublado. Durante la tarde, la máxima alcanzará apenas los 2°C, con condiciones nubladas, mientras que hacia la noche se espera una temperatura de 1°C y cielo mayormente nublado.
No se prevén lluvias a lo largo de todo el día, ya que la probabilidad de precipitaciones será del 0% en las tres franjas horarias.
En cuanto al viento, soplará con intensidad leve, entre 7 y 12 km/h. Por la mañana predominará del noreste, rotará al sudoeste durante la tarde y finalizará la jornada desde el este. No se esperan ráfagas significativas.
Ante las bajas temperaturas, las autoridades recomiendan conducir con extrema precaución, especialmente durante las primeras horas del día, debido a la posible formación de hielo y escarcha sobre la calzada.