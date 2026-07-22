Pronóstico para este miércoles en Comodoro: seguirá el frío extremo

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) anticipa que Comodoro Rivadavia continuará bajo la influencia de la ola polar este miércoles 22 de julio, con temperaturas bajo cero durante la mañana, cielo mayormente cubierto y sin probabilidades de precipitaciones.

La jornada comenzará con una temperatura mínima de -4°C y cielo parcialmente nublado. Durante la tarde, la máxima alcanzará apenas los 2°C, con condiciones nubladas, mientras que hacia la noche se espera una temperatura de 1°C y cielo mayormente nublado.

No se prevén lluvias a lo largo de todo el día, ya que la probabilidad de precipitaciones será del 0% en las tres franjas horarias.

En cuanto al viento, soplará con intensidad leve, entre 7 y 12 km/h. Por la mañana predominará del noreste, rotará al sudoeste durante la tarde y finalizará la jornada desde el este. No se esperan ráfagas significativas.

Ante las bajas temperaturas, las autoridades recomiendan conducir con extrema precaución, especialmente durante las primeras horas del día, debido a la posible formación de hielo y escarcha sobre la calzada.