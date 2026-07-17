El invierno pega fuerte: lluvia, agua nieve y viento para cerrar la semana

La mañana comenzará con lluvias fuertes, una probabilidad de precipitaciones de entre 70% y 100%, una temperatura de 5°C y viento del sur de 32 a 41 km/h.
Por la tarde, el panorama continuará complicado: el SMN prevé lluvias y nevadas, con una máxima de apenas 4°C, viento del sudoeste entre 32 y 41 km/h y ráfagas que podrían alcanzar 59 km/h.
Durante la noche persistirá la inestabilidad con lluvias aisladas, una temperatura cercana a los 2°C y viento del sudoeste de 23 a 31 km/h. Las ráfagas continuarán presentes, con velocidades de entre 42 y 50 km/h.
Las autoridades recomiendan circular con precaución, especialmente en rutas y sectores altos, debido a la combinación de precipitaciones, bajas temperaturas y viento.