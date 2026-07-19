Domingo con frío intenso y cielo mayormente cubierto en Comodoro

La jornada del domingo se presentará con una temperatura mínima de -2 °C y una máxima de 4 °C. El pronóstico anticipa nubosidad durante todo el día, sin probabilidad de precipitaciones y con viento de baja intensidad.

El domingo 19 de julio estará marcado por el frío y un cielo con abundante nubosidad en Comodoro Rivadavia. Durante la mañana se espera cielo mayormente nublado, mientras que por la tarde y la noche las condiciones pasarán a parcialmente nubladas.

La temperatura oscilará entre una mínima de -2 °C y una máxima de 4 °C, para descender a 2 °C hacia la noche. En toda la jornada la probabilidad de precipitaciones será del 0%.

El viento soplará entre 7 y 12 km/h, con dirección predominante del sur durante la mañana y del sudoeste en horas de la tarde y la noche.

Para el lunes se prevé una jornada con nubosidad variable, temperaturas entre -1 °C y 5 °C y vientos más intensos durante la madrugada y la mañana. El martes continuará el tiempo mayormente nublado, con una mínima de -1 °C, una máxima de 7 °C y sin precipitaciones previstas.