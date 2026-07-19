"¡Qué asco!": Martín Souto explotó contra Feinmann por un comentario polémico

Martín Souto reaccionó con furia ante las declaraciones de Eduardo Feinmann sobre Diego Maradona y Lionel Messi. El periodista de ESPN consideró que las críticas contra el campeón del mundo habían cruzado un límite y respondió con un mensaje en el que defendió la importancia del "Diez" en la historia del fútbol argentino.

El cruce se produjo después de que Feinmann utilizara una gran acción de Messi frente a Inglaterra para desacreditar nuevamente a Maradona. Junto con las imágenes del capitán durante la semifinal del Mundial 2026, escribió: "No me rompan más las bolas con Maradona". La publicación buscaba marcar una diferencia entre ambos futbolistas, pero terminó provocando la inmediata intervención de Souto.

Lejos de aceptar esa contraposición, el conductor deportivo reivindicó a las dos figuras como partes de una misma tradición. "¡Qué asco sos Feinmann! ¡Sin Maradona no existiría Leo! ¡Que es el mejor futbolista de la historia y lo amamos. Pero sin Diego no existiría un Messi. ¡Aguante Messi y aguante el Diego", manifestó. Su respuesta dejó en claro que reconocer a Lionel como el mejor no implica menospreciar el legado de quien lideró la conquista de México 1986.

Las diferencias ya se habían profundizado cuando se cumplieron cuatro décadas del recordado triunfo argentino ante Inglaterra. Al referirse a "La mano de Dios", el conductor radial definió aquella acción como un "gol con trampa". La mirada desató numerosos cuestionamientos porque redujo una de las jornadas más emblemáticas del deporte nacional únicamente a la irregularidad del primer tanto.

Feinmann también había construido una comparación personal entre los dos campeones. Según expresó, Maradona representaba "lo peor del argentino: resentido, tramposo. Todo lo que no es Messi, que representa lo que está bien: familia, humildad, decencia, trabajo...". De esa forma, su planteo abandonó el terreno estrictamente futbolístico y avanzó sobre la conducta y la vida privada de ambos.

Otro punto de conflicto fue el canto con el que los jugadores de la Selección Argentina recuerdan a Diego durante el Mundial. "Cantan por Malvinas y por vengar a Maradona, de aquel título que no tuvo cuando el tipo se drogó. Lo sacaron por drogón en definitiva porque se drogó", cuestionó el periodista al referirse a la suspensión sufrida por el exfutbolista durante Estados Unidos 1994.

La respuesta de Martín Souto rechazó precisamente esa intención de enfrentar las imágenes de Maradona y Messi como si el reconocimiento de uno exigiera borrar al otro. En medio de la felicidad por la clasificación de la Selección Argentina a la final, su mensaje reivindicó la continuidad entre ambos capitanes y transformó las críticas de Eduardo Feinmann en un fuerte enfrentamiento público sobre dos de los mayores símbolos del fútbol nacional.