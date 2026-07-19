Scaloni: "Es muy difícil reprochar algo"

Tras la derrota ante España en la final del Mundial de 2026, Lionel Scaloni reconoció la superioridad del rival y expresó un “agradecimiento eterno” a los jugadores de la selección argentina.

“Dimos todo; somos grandes en la victoria y también en la derrota, y hoy tenemos que demostrar que sabemos perder”, reflexionó el DT argentino.

Y continuó: “Siento tristeza. Agradecimiento eterno a estos chicos que no han dado otro final del mundo y han competido hasta el final. Ellos han sido mejores. El partido lo perdimos y asumimos las cosas”.

Asimismo, el entrenador pidió explícitamente darle una “validez enorme” al trabajo del equipo, recordando lo complejo que resulta alcanzar la última instancia de una Copa del Mundo.

Antes de retirarse de la cancha, Scaloni dejó un mensaje de resiliencia para el futuro de la albiceleste: “Si dejan todo como lo dejaron hoy, es un gran ejemplo para la gente y para nuestro país. Hay que levantarse otra vez. Cuando dejas todo así es muy difícil reprochar algo”.

El seleccionado europeo derrotó 1 a 0 a la Argentina en el segundo tiempo suplementario de la final disputada en el MetLife Stadium, en Nueva Jersey tras un gol de Ferran Torres. El equipo de Scaloni resistió durante casi dos horas ante una España superior. Destacó Emiliano Martínez en el arco y Nicolas Tagliafico en la defensa. Gran parte de la final, Argentina jugó con diez jugadores por la expulsión de Enzo Fernández y estuvo a minutos de llevar la historia a los penales, pero terminó cediendo sobre el final.