Quién es la esposa de un futbolista de la Selección que vende video y cuánto cobra

Por 35 dólares, cualquier usuario puede encargarle a Kelci-Rose Bowers un video especialmente preparado para regalar o compartir. La novia de Marcos Senesi, defensor de la Selección Argentina, comenzó a ofrecer saludos personalizados y despertó curiosidad por el particular servicio que promociona desde una plataforma internacional.

La joven británica se incorporó a Cameo, un sitio que conecta a celebridades, deportistas y personalidades públicas con sus seguidores. Desde allí recibe solicitudes, graba el material de acuerdo con las indicaciones proporcionadas y luego entrega una pieza exclusiva destinada a la persona elegida por quien realizó el pedido.

Cumpleaños y aniversarios aparecen entre las ocasiones contempladas, aunque las alternativas son más amplias. También se pueden solicitar felicitaciones por un logro, palabras de aliento, mensajes motivacionales, bromas o dedicatorias para sorprender a familiares y amigos. De esa manera, cada grabación se adapta al motivo y no funciona como un saludo genérico.

La personalización permite incluir nombres, frases específicas, anécdotas y detalles que ayuden a construir un contenido único. Antes de completar la compra, el usuario debe explicar a quién estará dirigido el video y qué desea escuchar. Esa información le sirve a la futbolista para darle al mensaje un tono más cercano y relacionado con la historia de su destinatario.

Según el precio exhibido en su perfil, cada grabación cuesta 35 dólares, una cifra que equivale aproximadamente a 53 mil pesos de acuerdo con la cotización tomada como referencia. Existe además una opción más económica para quienes solamente quieran establecer un contacto privado: el envío de un mensaje tiene un valor de 3 dólares, cerca de 4.500 pesos.

Kelci-Rose Bowers posee una trayectoria propia dentro del deporte y su reconocimiento no depende únicamente de su relación con Marcos Senesi. La británica es futbolista y ahora encontró en esta propuesta digital otra manera de vincularse con quienes siguen su actividad. Su aparición en el entorno de la Selección Argentina aumentó el interés por conocer su vida y sus proyectos personales.

El servicio transforma la cercanía virtual con una figura pública en un producto hecho a medida. En plena participación de la Selección Argentina en el Mundial 2026, el emprendimiento de la pareja del defensor sumó un dato inesperado fuera de la cancha: sus seguidores ya pueden contratarla para recibir una dedicatoria grabada y decidir exactamente qué quieren que diga.