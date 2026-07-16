Nancy Pazos estuvo en el partido y le mandó un mensaje a Monteoliva

Bombos, camisetas celestes y blancas, hinchas saltando y una cámara que la encontró en medio de la multitud. Nancy Pazos quedó en el centro de la escena durante la previa del partido de la Selección Argentina, cuando fue enfocada por la transmisión y terminó protagonizando un momento que rápidamente empezó a circular en redes.

La periodista viajó a Estados Unidos para acompañar al equipo durante el Mundial 2026 y fue compartiendo parte de su recorrido en sus redes sociales. Antes de llegar a la instancia más caliente del torneo, había pasado por Kansas City, donde mezcló turismo, clima mundialista y la clásica previa argentina.

Desde allí, Nancy Pazos describió cómo había vivido esas horas antes de otro partido clave del equipo nacional. "Kansas City nos recibió con muchísimo más que fútbol. Antes del partido recorrimos una ciudad llena de historia, famosa por sus fuentes (dicen que tiene más que cualquier otra ciudad del mundo, después de Roma) y con una energía especial por estos días", escribió.

El banderazo argentino también formó parte de su agenda mundialista. La conductora de C5N se sumó a la fiesta de los hinchas y lo contó con emoción: "También nos sumamos al tradicional banderazo argentino. Porque no hay Mundial sin esa previa de bombos, canciones y camisetas celestes y blancas que hacen sentir un pedacito de casa, estés donde estés".

El momento que la volvió tendencia llegó cuando salió al aire en Intrusos, durante un móvil con Martín Salwe en la previa del partido ante Inglaterra. Mientras de fondo se escuchaban gritos y algunos abucheos de hinchas argentinos, la periodista respondió sin vueltas y recordó una experiencia anterior en otra Copa del Mundo: "Yo viajé con Alberto Fernández, mi amor. Viajé a Qatar con Alberto".

La frase llamó la atención, pero no fue la única. En medio de la charla, Nancy Pazos también remarcó su largo recorrido como espectadora mundialista y soltó: "Es mi sexto Mundial". Con esa definición, dejó en claro que su presencia en el estadio no era una casualidad, sino parte de una historia sostenida siguiendo a la Selección Argentina en distintas competencias.

Entre cánticos y saltos, la periodista se sumó al clima de tribuna y también lanzó un mensaje dirigido a Alejandra Monteoliva, luego de la polémica por la prohibición de ingresar al estadio con imágenes de Malvinas. "¡Para vos, Monteoliva!", exclamó, mientras alrededor suyo los hinchas seguían alentando al equipo.

La aparición terminó con una frase que resumió la intensidad de la previa y la expectativa que rodeaba al encuentro. "Más importante que este partido, no hay", aseguró Nancy Pazos, envuelta en una marea de argentinos que saltaban y cantaban antes de entrar al estadio. Ese cruce entre emoción, historia personal y comentario político convirtió su momento mundialista en uno de los más comentados de la jornada.