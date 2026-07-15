Cuti Romero: "cuando me retire espero no ser tan estúpido"

El central argentino le respondió al exfutbolista inglés que lo criticó en la previa de la semifinal del Mundial.

La clasificación de la Selección Argentina a la final del Mundial 2026 no solo dejó otra demostración de carácter dentro de la cancha. También sirvió para saldar cuentas con uno de los críticos más duros que había tenido el equipo en la previa: Gary Neville. El exlateral de Inglaterra y actual comentarista había apuntado directamente contra la dupla central integrada por Cristian Romero y Lisandro Martínez, y ambos aprovecharon el triunfo por 2-1 para responderle sin filtros.

En la antesala de la semifinal, Neville había sido muy crítico con los dos defensores argentinos. "Es la mejor-peor pareja de centrales del mundo", aseguró en la televisión inglesa, antes de profundizar su análisis con una frase que rápidamente se viralizó: "Entre los dos regalan un gol por partido". Incluso sostuvo que Inglaterra debía marcar al menos dos tantos para tener chances de eliminar al conjunto de Lionel Scaloni.

Pero la historia terminó siendo otra. Argentina volvió a mostrar personalidad, remontó el partido y se metió en una nueva final del mundo. Y una vez consumada la victoria, Romero y Martínez no dejaron pasar la oportunidad de devolver las críticas.

"Teníamos bronca porque, si no, se habla mucho. En Inglaterra hablan mucho antes del partido, así que les mandamos un saludo, que deben estar muy felices", lanzó el Cuti, con una sonrisa cargada de ironía.

A su lado, Lisandro Martínez dejó en claro que este tipo de cuestionamientos ya forman parte del camino de la Selección. "Estamos acostumbrados. Les gusta hablar de nosotros y nosotros hablamos en la cancha", resumió el defensor del Manchester United, dejando que el resultado hablara por sí solo.

Sin embargo, la respuesta más fuerte llegó segundos después. Romero elevó el tono y apuntó directamente contra Neville, cuestionando su rol como analista.

"Lo único que espero es que cuando me retire no sea tan estúpido como Neville. No me salga criticar a un jugador. Uno entra a hacer lo mejor y las cosas pueden salir bien o mal. Nosotros estamos contentos por estar en una final y porque estamos haciendo historia", disparó el zaguero del Tottenham.