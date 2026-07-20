Alerta en las rutas de Chubut: advierten por hielo, escarcha y sectores resbaladizos

Aunque todas las rutas nacionales de Chubut permanecen habilitadas, Vialidad Nacional pidió a los conductores extremar las precauciones al momento de viajar debido a las bajas temperaturas que afectan a la provincia.

El organismo advirtió que en distintos tramos hay presencia de hielo, escarcha, heladas, calzadas húmedas, bancos de niebla y barro, condiciones que pueden volver muy riesgosa la circulación.

El informe actualizado también señala que en varios sectores continúan desarrollándose tareas de mantenimiento y riego con sal, mientras que en algunos puntos existe la posibilidad de encontrar animales sueltos sobre la calzada, por lo que se recomienda reducir la velocidad y respetar la señalización preventiva.

En la Ruta Nacional Nº 3, el tránsito está habilitado desde Arroyo Verde hasta el límite con Santa Cruz, aunque persisten algunos inconvenientes. Entre Puerto Madryn y Trelew continúan las obras de repavimentación con desvíos debidamente señalizados, mientras que en el tramo comprendido entre Garayalde y Comodoro Rivadavia se registran sectores resbaladizos por la formación de hielo y un camión permanece detenido sobre la banquina.

La situación también requiere especial atención en la Ruta Nacional Nº 25, donde entre Las Plumas y Los Altares existen sectores de ripio con barro y agua acumulada. Más adelante, entre Los Altares, Paso de Indios y Tecka, los conductores encontrarán deformaciones en la calzada, humedad y fuertes heladas, por lo que se recomienda disminuir la velocidad.

Las condiciones más complejas se presentan sobre las rutas nacionales 26 y 40, principalmente en la zona cordillerana y el sur provincial. Allí se combinan nieve, hielo, escarcha, bancos de niebla y heladas intensas, un escenario que obliga a conducir con máxima precaución, especialmente en los sectores donde trabaja maquinaria vial.

En cuanto a los pasos internacionales, Vialidad informó que permanecen habilitados. Sin embargo, la Ruta Nacional Nº 260, que conduce al Paso Huemules, presenta condiciones delicadas debido a la presencia de nieve, hielo, barro, deformaciones en la calzada y trabajos de mantenimiento, por lo que se solicita a quienes viajen extremar los cuidados.

Ante este panorama, las autoridades recomiendan reducir la velocidad, mantener una mayor distancia entre vehículos, evitar maniobras bruscas y respetar toda la señalización vial, recordando que las condiciones pueden modificarse rápidamente debido a las bajas temperaturas registradas en la provincia.