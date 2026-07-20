Posteo de Rosario Central: el canciller cuestionó la ausencia de Messi y Scaloni

Un mensaje publicado por Rosario Central para agradecer el desempeño de la Selección Argentina en el Mundial 2026 desató una fuerte polémica en las redes sociales.

Un mensaje publicado por Rosario Central para agradecer el desempeño de la Selección Argentina en el Mundial 2026 desató una fuerte polémica en las redes sociales. La controversia surgió porque la imagen elegida por el club no incluía a Lionel Messi ni al entrenador Lionel Scaloni, lo que motivó un duro cuestionamiento del canciller Pablo Quirno.

La publicación fue realizada luego de la derrota de Argentina frente a España en la final del Mundial. Junto al mensaje "Gracias, Selección, por representar con tanta pasión a nuestro país. Son un orgullo para todos nosotros", el club utilizó una fotografía correspondiente al partido ante Jordania por la fase de grupos, en la que sí aparece Giovani Lo Celso, futbolista surgido de Rosario Central.

La elección de esa imagen generó numerosas críticas de usuarios que interpretaron que se había evitado mostrar a Messi y Scaloni debido a su histórica identificación con Newell's Old Boys, el clásico rival del "Canalla".

Entre quienes reaccionaron estuvo el canciller Pablo Quirno, que expresó su malestar a través de su cuenta de X.

"Siempre se puede ser más odioso… sacar a Messi y Scaloni de esta foto por ser de Newell's es otra desgracia institucional que se agrega a haber aceptado ese trofeo infame", escribió el funcionario.

Sus declaraciones reavivaron el debate entre hinchas de ambos clubes y rápidamente se viralizaron.

Sin embargo, otros usuarios salieron a defender la publicación de Rosario Central y señalaron que la fotografía pertenecía al encuentro frente a Jordania, un partido en el que Messi no fue titular, por lo que sostuvieron que el capitán argentino no había sido excluido deliberadamente.

Ante esos argumentos, Quirno volvió a responder y mantuvo su postura.

"No, la foto hace referencia a la Selección por lo sucedido hoy y no por Lo Celso vs. Jordania. Si hubieran querido homenajear a Lo Celso lo hubieran hecho en el partido que jugó. Inexcusable", afirmó.

La discusión terminó trasladándose a las redes sociales, donde miles de usuarios debatieron si la elección de la imagen respondió simplemente a destacar a un futbolista surgido del club o si, por el contrario, estuvo influenciada por la histórica rivalidad entre Rosario Central y Newell's, incluso en una publicación dedicada a la Selección Argentina.