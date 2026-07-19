Detuvieron a un albañil acusado de abusar de seis menores durante diez años

La investigación se inició tras la intervención de profesionales que detectaron indicios de abuso en uno de los niños. El sospechoso, de 42 años, fue capturado por la Policía Federal luego de permanecer prófugo.

Un hombre de 42 años fue detenido acusado de haber abusado sexualmente de seis menores durante una década en una localidad del oeste del conurbano bonaerense. Entre las víctimas se encuentra un niño con retraso madurativo. Según la investigación, el imputado se ganaba la confianza de los chicos y de sus familias, y solía acercarse a ellos ofreciéndoles caramelos.

La causa es impulsada por el fiscal Fernando Siquier Rodríguez, titular de la Fiscalía N° 6, quien ordenó su detención por los delitos de abuso sexual agravado y corrupción de menores. El procedimiento fue realizado por efectivos de la División Homicidios de la Policía Federal Argentina.

De acuerdo con la pesquisa, los hechos investigados se habrían cometido entre marzo de 2014 y octubre de 2024 en una vivienda de la zona. Los investigadores sostienen que el acusado utilizaba amenazas con un machete y un rifle para mantener silenciadas a las víctimas.

La denuncia comenzó a tomar forma cuando uno de los menores fue llevado por su familia a una consulta profesional debido a dificultades de aprendizaje. Durante esa evaluación surgieron elementos compatibles con situaciones de abuso, lo que dio origen a la investigación. Con el avance de la causa, otros cinco menores también declararon y permitieron reconstruir el presunto accionar del sospechoso.

Tras conocerse las acusaciones, familiares de las víctimas incendiaron la vivienda del hombre. Para ese momento, el acusado ya había abandonado el lugar y permanecía prófugo.

La búsqueda incluyó tareas de inteligencia, análisis de redes sociales y el seguimiento de distintas pistas. Un dato aportado por una de las víctimas permitió identificar a un sobrino del imputado, a quien el hombre visitaba con frecuencia.

A partir de esa información, los investigadores montaron una vigilancia encubierta en las inmediaciones de la vivienda del familiar. Cuando el sospechoso salió del lugar, fue interceptado en la esquina de Estanislao del Campo y Amado Nervo. Tras confirmar su identidad, quedó detenido y a disposición de la jueza Laura Mariel Pinto, titular del Juzgado de Garantías N° 1.