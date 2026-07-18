Despidos encubiertos y un éxodo de médicos agravó la crisis del Pami

Denuncian quita masiva de pacientes a médicos para forzarlos a renunciar. Turnos con demoras de meses.

La faltante de médicos de cabecera pone en jaque el sistema de atención a los afiliados de Pami y, a estas alturas, es la preocupación central de numerosos centros urbanos del país.

En los gremios y organizaciones que representan a los profesionales del sector denuncian que es "inviable" el pago de 2.100 pesos por mes por paciente.

A eso, acusan que médicos que alzaron la voz contra ese ajuste tuvieron como represalia la quita masiva de pacientes, dejándolos con un mínimo que los empuja a la renuncia.

También, hay ciudades donde advierten que los cambios drásticos en las cápitas de atención apuntan a trasladar pacientes a médicos cercanos a libertarios que manejan oficinas locales de Pami.

Todo eso está provocando un éxodo de médicos de cabecera que está diezmando la atención en varias ciudades, donde ya se registran turnos médicos con plazos de meses.

En el Pami de Tandil, por ejemplo, les dijeron a los jubilados que el objetivo es contar con una base de 33 médicos de cabecera. Eso, para atender a cerca de 25 mil afiliados.

Por caso, en Tandil este viernes los jubilados de la organización Adultos Mayores en Lucha, Amalu, denunciaron en la oficina local de Pami la "alarmante falta de financiamiento" y "la cantidad de profesionales que desertan de ser médicos de cabecera".

Como respuesta, en el Pami local les dijeron que el objetivo es contar con una base de 33 profesionales. Eso, para atender a cerca de 25 mil afiliados.

En Balcarce, solo esta semana confirmaron la baja de dos médicos de cabecera que dejaron de atender por la obra social de los jubilados, por lo que, actualmente, hay 12 médicos para atender a 8.500 afiliados.

Frente a eso, en el Hospital "Julieta Lanteri" de Tandil manifestaron preocupación por la situación: "Los adultos mayores tienen capacidad de saturar el resto del sistema de salud si su obra social no les da respuesta", dijo la directora ejecutiva de ese centro de salud, Martina Iparraguirre.

En Olavarría, denuncian una reasignación masiva de médicos de cabecera que dejó a cientos de pacientes sin la atención de profesionales que llevaban su historia clínica por más de 20 años.

Ahí, las acusaciones se dirigen al titular del Pami local, el también concejal libertario Guillermo Lascano. "Esta es una decisión recontra arbitraria fue tomada por Lascano para favorecer a médicos ligados a su partido político", señalaron fuentes del sector al portal local Infoeme.

En el conurbano, en tanto, hay afiliados que denuncian que les llegan mensajes de las oficinas locales de Pami que les informan que "al día de la fecha no disponemos de cupo para asignación de médico de cabecera". Eso, lo advierten en Merlo, Morón y otros puntos de zona oeste.

En Córdoba, en tanto, denuncian que hay médicos a los que, tras exponer públicamente sus reclamos por la situación del Pami, les quitaron cerca de 500 pacientes de forma intempestiva.

"Lo que hacen es quitarles el 90% de los pacientes asignados. Eso significa dejarlos con una carga horaria mínima y, en la práctica, sentirse despedidos", dijo Carlos Mulqui, de la organización Médicos de Cabecera al plantear "despidos encubiertos".