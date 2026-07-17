Un detenido que permanecía alojado en la Comisaría Segunda de El Calafate se fugó durante la noche del jueves y es intensamente buscado por la Policía de Santa Cruz.

Intensa búsqueda de delincuente que se fugó desde una comisaria

Se trata de Nicolás Núñez, quien se encontraba privado de la libertad desde hacía varios días tras ser detenido por el presunto robo de una motocicleta y distintos elementos sustraídos en al menos cuatro viviendas de la localidad.

Durante la jornada del jueves, Núñez y otro detenido, identificado como Zamora, fueron indagados por la Justicia en el marco de la investigación por los recientes hechos delictivos ocurridos en El Calafate.

Tras la audiencia, Núñez continuó detenido mientras se resolvía su situación procesal.

Según trascendió, estaba alojado en una oficina que había sido acondicionada como lugar de detención debido a la falta de espacios destinados para personas privadas de la libertad.

Además, las versiones indican que las condiciones de seguridad del lugar eran precarias y que al momento de la fuga la guardia estaba integrada por solo dos efectivos policiales.

Tras conocerse la evasión, la Policía desplegó un operativo con personal de distintas dependencias para intentar localizar y recapturar al fugitivo.