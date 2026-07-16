Vandalismos y peleas en Caleta durante los festejos

Los festejos populares en Caleta Olivia por la clasificación de Argentina a la final de la copa mundial de fútbol se vieron empañados por varios incidentes, desmanes y hechos de vandalismo.

Comenzaron a menos de tres horas de finalizado el partido en el torno de la plazoleta del Gorosito, donde cientos de familias con numerosos niños que celebraban el triunfo ante al representativo inglés, optaron por retirarse cuando grupos de inadaptados se trenzaron a trompadas.

Hubo abundante ingesta de bebidas alcohólicas, motos circulando a gran velocidad conducidas por menores de edad entre la muchedumbre, como así también gente arrojando envases de cerveza y vino e incluso orinando en las inmediaciones.

A esto se sumaron los intentos de arrebatos de billeteras y teléfonos celulares, todo lo cual generó un clima de inseguridad pública potenciado por la ausencia de policías debido al persistente conflicto interno en la fuerza de seguridad provincial.

Los incidentes continuaron en la madrugada de este jueves, registrándose la rotura de una vidriera de grandes dimensiones en una confitería y pastelería ubicada en la Galería Mertián, ubicada en la calle José Hernández, hecho que no se debería a un intento de robo ya que nadie ingresó al local comercial sino a otra pelea callejera.

Además, grupos de desconocidos tuvieron a mal traer a vecinos del barrio 132 viviendas, situado en inmediaciones de la Segunda Laguna, alejado del radio céntrico.

Los mismos permanecieron en vigilia por muchas horas y se autoalertaron con mensajes de telefonía celular debido a que hubo varios intentos de ingresos a domicilios con fines de robo.

En razón que el domingo se espera otro festejo popular masivo, sea cual fuera el resultado de la final del campeonato mundial, las autoridades de la Dirección Regional Zona Norte de la Policía de Santa Cruz están analizando la posibilidad de poner en marcha un operativo de emergencia con el escaso personal disponible en caso que no se levante al autocuartelamiento, no descartándose solicitar el apoyo de fuerzas de seguridad federales.