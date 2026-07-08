Piscina flotante para evento internacional de aguas frías

La estructura flotante más sostenible del mundo arribó a El Calafate y será instalada en la Bahía de los Témpanos, frente al Glaciar Perito Moreno.

En ese ámbito, del 2 al 8 de agosto se disputará la Winter Swimming World Cup 2026 (Copa Mundial de natación en aguas frías), el cual se propone posicionar a Santa Cruz como escenario del deporte de alto rendimiento y del turismo de naturaleza.

De esta manera, la organización internacional dio un nuevo paso con la llegada de los módulos que conformarán la piscina flotante donde se desarrollarán las competencias internacionales.

La estructura arribó el lunes a la localidad en cuatro camiones y el martes fue trasladada al Parque Nacional Los Glaciares para comenzar el proceso de montaje en la Bahía de los Témpanos, frente al imponente Glaciar Perito Moreno.

Será la primera vez que una piscina flotante de estas características se instale en ese escenario natural, permitiendo desarrollar pruebas oficiales bajo estándares internacionales y ofreciendo mayores condiciones de seguridad para los competidores.

La piscina está compuesta por más de 2.500 módulos flotantes, con certificación europea CE para uso ecológico y medioambiental, lo que garantiza que su instalación cumple con los exigentes requisitos establecidos para operar en un área protegida.

La plataforma arribó a la Argentina el viernes 3 de julio, en cuatro contenedores procedentes de Asia, tras superar los controles que certifican su aptitud para uso ecológico y medioambiental bajo normativa europea.

La apertura de los precintos de carga se realizó de manera conjunta, con la presencia de representantes de la organización, personal de la Administración de Parques Nacionales y de la empresa B&G COMEX, a cargo de la gestión del envío.

El proceso fue seguido además por autoridades de la Aduana argentina, ante quienes se encuentra en gestión una exención de tributos aduaneros, dado el destino de la plataforma a la promoción de la cultura, el deporte y el turismo de Santa Cruz.

Fuente: Gobierno de Santa Cruz