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Al pie del Gorosito se festejó el emotivo triunfo de la Selección
Foto: Agencia Caleta Olivia / El Patagónico
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