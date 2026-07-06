Denuncian que no se entregan pañales de PAMI en Caleta Olivia

En un comunicado que lleva la firma del dirigente Omar Latini, el Partido Obrero (PO) señaló que a pesar de los reiterados reclamos en oficinas de la obra social de pasivos y llamados al 0800 de la empresa contratada para su distribución, los familiares y los propios afiliados no tienen respuestas positivas.

“En PAMI les dicen que esos elementos están en proceso de entrega, pero pudimos constatar en el domicilio de la empresa distribuidora Urbano Expres SA, ubicado en calle Urquiza 554 de Comodoro Rivadavia, que es el propio PAMI quien pide el “rescate” de los productos cuando están a punto de entregarse”, indica el informe.

“Mientras tanto –añade el PO-, los jubilados y sus familiares deambulan haciendo reclamos o llamando por teléfono al PAMI y a la distribuidora, dos o tres veces por semana desde hace meses”.

Recordaron además que “desde 2010, los pañales que distribuye PAMI se entregaban mediante un sistema que involucraba a fabricantes, droguerías y más de 6 mil farmacias en todo el país. Sin embargo, el nuevo sistema buscó desplazar este modelo por un esquema de entrega domiciliaria a cargo de la citada empresa de transporte”.

“El nuevo esquema implicó un aumento del costo mensual para el PAMI de 9 mil a 12.000 millones de pesos. En los días previos a la Semana Santa, el PAMI publicó en el Boletín Oficial un concurso público que, a pesar de no haber captado la atención del gran público, implica una reconfiguración del negocio alrededor del tercer contrato más importante de la entidad: la provisión de pañales para adultos, después de los de medicamentos e internación”, precisa la denuncia.

En ese contexto, se resaltó que “Urbano Express SA ganó el concurso y comenzó a distribuir a todo el país, tratándose de una compañía vinculada al Grupo Román (operador del Puerto de Buenos Aires) y al Grupo Clarín, ambos socios en negocios de logística social”.

Por todo ello, el partido de izquierda asegura que “se robaban hasta los pañales de los abuelos. Entonces, ¿qué dirá ahora el diputado nacional Jairo Guzmán y otros libertarios que quedaron al frente del control del PAMI en Santa Cruz?”.

Finalmente, el PO exige “la entrega inmediata de pañales, zaleas, guantes, colchones antiescara, sillas de ruedas y camas ortopédicas, descartables, etcétera”, como así también más médicos de cabecera, mayor cantidad de prestadores, medicamentos con cobertura del 100% y gestión del PAMI por sus propios afiliados, tal como lo establece la Ley 19037”.