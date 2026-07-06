Nueva partida de leña para reforzar el Plan Invernal

El recurso, que recibió la Secretaría de Desarrollo Social del municipio de Caleta Olivia el pasado domingo, permitirá reforzar el acompañamiento a las familias que requieren asistencia para afrontar las bajas temperaturas.

La recepción del material se llevó adelante en el marco del trabajo conjunto que mantiene el municipio con el Gobierno de la Provincia. Asimismo, se complementó la tarea con el aporte de la Secretaría de Obras y Servicios con maquinaria y la descarga de la leña.

Al respecto, la secretaria de Desarrollo Social, Priscilla Jwanczyk, destacó la importancia de continuar fortaleciendo la asistencia a los vecinos y explicó que la distribución comenzará de manera inmediata.

“Hace aproximadamente un mes y medio comenzamos con todo lo que tiene que ver con el Plan Invernal local. En paralelo, desde Provincia se recibe este recurso para posteriormente hacerlo llegar a todos nuestros vecinos, algo tan esperado sobre todo en esta época”, expresó la funcionaria.

Asimismo, remarcó que el trabajo articulado entre los distintos niveles del Estado resulta fundamental para ampliar el alcance de la asistencia, recordando que el relevamiento de familias continúa vigente y que aquellas personas que aún no se encuentren registradas pueden acercarse a las dependencias municipales o a cualquiera de los Centros Integradores Comunitarios (CIC), de lunes a viernes en el horario de 7:00 a 15:00, para realizar la correspondiente solicitud.

Finalmente, desde la misma Secretaría se hizo saber que quienes no cuenten con medios para retirar la leña podrán dejar sus datos de contacto y domicilio, ya que el municipio continuará realizando la entrega domiciliaria para garantizar que la asistencia llegue a quienes más lo necesitan.

Fuente: Prensa Municipal