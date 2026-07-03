Licitaron la construcción de un Complejo Polideportivo Regional

El intendente de Caleta Olivia, Pablo Carrizo, presidió ese viernes el acto de apertura de sobres correspondientes a la licitación pública destinada a la construcción de un Complejo Deportivo Regional.

Esta obra estará ubicada en un predio adyacente a los barrios Ara San Juan y 150 Viviendas y en su momento fue confirmada por el Gobierno Provincial y el Municipio.

Fue autorizada mediante una Resolución del Comité Administrador del Fondo Fiduciario UniRSE, tras una presentación realizada por el Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV).

El acto de apertura de sobre tuvo lugar en la Sala de Sesiones de la comuna y el intendente estuvo acompañado por integrantes de su equipo técnico, contándose además con la asistencia del presidente del (IDUV) Marcelo de la Torre; el coordinador general de Administración y Proyectos de Fondos UniRSE Jorge Caminiti y representantes de la UOCRA, que recibieron a los oferentes de las empresas Chimen Aike y PROALSA SRL.

En este marco, el intendente Carrizo celebró uno de los hechos más significativos para toda la comunidad de Caleta Olivia y destacó nuevamente la reactivación de la obra pública.

“Si bien fueron cuatro empresas las que compraron el pliego, hoy se presentaron solo dos; ahora resta que se cumplan los plazos administrativos (30 días) donde se definirá cuál de ellas se quedará con la obra. Igualmente, les solicitamos no solo que se culmine, sino que también la mano de obra pertenezca a la bolsa de trabajo de UOCRA”, manifestó.

Por su parte, Jorge Caminiti, subrayó que “estamos contentos de participar en este acto para la construcción de un nuevo polideportivo de 2448 m² y este será el sexto en la Provincia que se está licitando”.

“Es una obra muy esperada por el Intendente así que estamos conformes con este objetivo, que si todo sale como esperamos, a mediados de agosto puede dar inicio esta obra que tendrá un plazo de ejecución de 12 meses”, precisó.

A su vez, el presidente del IVUD, Marcelo de la Torre, recordó que el futuro polideportivo fue un anuncio que el gobernador Claudio Vidal y el intendente Pablo Carrizo realizaron en conjunto hace un mes.

Finalmente, Emanuel Luque, representante de UOCRA, explicó que vienen trabajando arduamente para formar parte de las distintas obras públicas de la Provincia y la ciudad.

“Es importante que se reactive la mano de obra, particularmente del sindicato, pero también de la localidad. Desde ya agradecemos tanto al Gobierno de Santa Cruz como a la Municipalidad de Caleta Olivia por tenernos en cuenta”, culminó.