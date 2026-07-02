Vigilia y panfletada de docentes en el acceso norte

Los docentes volvieron a manifestarse este jueves en el acceso norte de Caleta Olivia para visibilizar sus demandas.

La nueva protesta se realizó a través de la entrega de panfletos, en el marco de la última jornada del paro provincial de 96 horas dispuesto por el gremio docente ADOSAC y luego de haber rechazado la propuesta de incremento salarial escalonado que les hizo el Gobierno de Claudio Vidal en la mesa de paritarias celebrada el lunes.

El gremio consideró insuficiente la oferta y además no aceptó que la devolución de los descuentos por días de paro se cancelara en dos meses.

La manifestación de este jueves en la ruta por la cual se accede a Caleta Olivia desde el norte del país, contó con la presencia de un grupo de trabajadores de ATE, gremio que también rechazó el ofrecimiento del 17,8% escalonado e igualmente lanzó un paro de 72 horas que finalizará este viernes.