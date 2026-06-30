Reconocimientos a Prefectura en el 216º aniversario de su creación

La municipalidad y la Asociación Belgraniana de Caleta Olivia hicieron entrega este martes de sendos presentes recordatorios al jefe local de la Prefectura Naval Argentina, Fernando Kloster.

Fue en el marco del acto alusivo al 216º aniversario de la institución naval creada formalmente el 30 de junio de 1810 cuando el entonces secretario de Gobierno y Guerra de la Primera Junta de Gobierno, Mariano Moreno, designó a Martin Jacobo Thompson como primer capitán de puerto del Río de la Plata.

En la ciudad del Gorosito, por razones climáticas invernales, la ceremonia tuvo lugar en el Complejo Deportivo “Ingeniero Knudsen” y posteriormente los invitados especiales compartieron un brindis y la torta de cumpleaños en el Casino de Oficiales de la repartición naval.

Asistió el intendente Pablo Carrizo e integrantes de su equipo de gestión; miembros de las asociaciones Belgraniana, Sanmartiniana y Browniana, oficiales de la delegación de Policía Federal; referentes de actividades portuarias y una delegación de funciarios de la Comisión de Fomento de Cañadón Seco.

Una formación de prefecturianos engalano la ceremonia en la cual se entonaron las estrofas del Himno Nacional y se dio lectura al mensaje del prefecto nacional naval, Guillermo Giménez Pèrez, enviado a todas las reparticiones marítimas, fluviales y lacuestres.

En ese marco, el municipio local reafirmó el compromiso de continuar fortaleciendo la tarea articulada con la fuerza en acciones vinculadas a seguridad, actividades náuticas y turísticas y al crecimiento de la ciudad.

A su vez, el nuevo secretario de Gobierno de la comuna, Lucas Haidamaschuk, destacó el rol de Prefectura y la predisposición para trabajar de manera coordinada en beneficio de la comunidad y abrir nuevas posibilidades de colaboración para fortalecer el desarrollo de actividades en la ciudad.

Por su parte, el prefecto Kloster, realizó un balance favorable de los primeros seis meses de gestión al frente de la dependencia, destacando acciones en materia de seguridad, ámbito portuario y articulación con el propio municipio para el acompañamiento de diferentes proyectos.

“Estamos acompañando el gran auge que esta ciudad está teniendo en todo lo que son las actividades náuticas y deportivas, asesorando tanto a las autoridades como a las personas que se quieren dedicar a esto, y siempre construyendo sobre un sistema de seguridad para que estas actividades se lleven a cabo con la mayor seguridad posible”, resaltó el oficial naval.