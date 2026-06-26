Destrozan vidrieras de comercios céntricos

Los casos de inseguridad pública continúan sucediendo en Caleta Olivia, sobre todo en horas nocturnas.

En la madrugada de este viernes, en una misma cuadra de la céntrica avenida San Martín de Caleta Olivia, uno o más individuos desconocidos trizaron una vidriera de grandes dimensiones de la agencia de telefonía celular Claro.

En las inmediaciones, destruyeron el vidrio de la puerta de la regalería Anush Kids (foto), aparentemente a puntapiés.

En ambos casos no pudieron ingresar, pero estos hechos volvieron a encender alarmas entre los comerciantes que ya están más que preocupados por la escalada de hechos delictivos.

Vale recordar que hace pocos días otro local céntrico, donde funciona la agencia oficial Movistar, fue objeto de robo de varios teléfonos celulares por parte de desconocidos que destrozaron la vidriera.