Calendario escolar: Iris Casas solicita readecuar contenidos

La concejal caletense Iris Casas presentó un proyecto de Resolución con el objetivo de solicitar al Consejo de Educación que adopte urgentes medidas ante la crisis educativa que se afronta en Santa Cruz.

La iniciativa que será tratada este viernes sobre tablas en sesión ordinaria del cuerpo deliberativo comunal, surge a partir de la preocupación por la pérdida de más del 50% de los días previstos en el calendario escolar.

A esta situación se llegó, gran parte, por las numerosas medidas de fuerza llevadas adelante por los docentes y afectan de manera directa el proceso de enseñanza y aprendizaje de miles de estudiantes santacruceños.

En ese sentido, Casas precisó que de aprobarse el proyecto de Resolución, el Concejo Deliberante tendrá la facultad de solicitar al organismo provincial que trabaje en la planificación, reorganización y readecuación de los contenidos pedagógicos estipulados para cada alumno durante el presente ciclo lectivo, a fin de minimizar el impacto que esta situación genera en la trayectoria educativa de niños, niñas y adolescentes.

“La educación no puede seguir siendo la variable de ajuste. Cuando se pierde más de la mitad del calendario escolar, no solo se interrumpen clases: se compromete el presente y el futuro de nuestros estudiantes. Por eso creemos indispensable que el Consejo Provincial de Educación adopte medidas concretas para reorganizar contenidos y resguardar el derecho a aprender”, puntualizó la edil.

Asimismo, remarcó que con esta iniciativa también se busca poner el foco en la necesidad de evitar daños mayores en los estudiantes, contemplando no solo los aprendizajes formales, sino también el impacto emocional, social y de desigualdad que genera la discontinuidad educativa.

Finalmente, hizo saber que esta es una de las iniciativas de su autoría que este viernes llevará al recinto parlamentario, en el marco en el marco de una agenda legislativa orientada a abordar problemáticas concretas que hoy preocupan a la comunidad.