Inseguridad: denuncian a sujeto que intenta ingresar a viviendas

Vecinos de Caleta Olivia están en permanente alerta por las andanzas de un joven sujeto que rondas las calles céntricas y trata de forzar puertas de viviendas y automóviles con fines de robo.

El primer mensaje de advertencia que comenzó a viralizarse por redes sociales data de 17 de junio y el último fue posteado el martes 23 por una vecina de la calle Lavalle, a pocas cuadras del microcentro.

En esa circunstancia, alrededor de las 4:30 de la madruga el sospechoso quiso forzar a patadas la puerta metálica de un domicilio pero al ver frustrado su intento, se dirigió a una casa vecina con el mismo objetivo de robo.

En ambos casos había gente durmiendo y en el segundo intento su figura quedó registrada en una cámara de videoseguridad, en tanto que su propietaria se despertó por el ladrido de sus perros y comenzó a gritar para alertar a otros vecinos.

Alguien de la misma cuadra llamó al servicio de emergencias 911 y el escaso personal policial que queda de guardia en la comisaría de la jurisdicción (debido a las medidas de fuerza que persiste en la fuerza de seguridad), llegó en pocos minutos al lugar, pero el delincuente ya se había dado a la fuga.

CACO4

MENSAJE DE ADVERTENCIA

La vecina de la casa donde hay mascotas, de nombre Eugenia, publicó el siguiente mensaje en sus redes sociales para solicitar a todos los vecinos que se mantengan en alerta por el ladrón que deambula en horarios nocturnos aprovechado que por estos días prácticamente no hay rondas policiales preventivas.

“Quiero informar que en las últimas horas sufrí un intento de robo en mi domicilio.

Afortunadamente, gracias a mis perros que comenzaron a ladrar desde el primer momento, la situación no pasó a mayores. Sin embargo, el hecho fue lo suficientemente preocupante como para querer compartirlo con toda la comunidad y pedir que extrememos las medidas de precaución.

La persona permaneció con una de sus manos dentro del bolsillo durante todo el episodio, por lo que me fue imposible determinar si portaba un arma blanca o un arma de fuego. Por ese motivo, y para evitar que mis perros pudieran resultar lastimados, decidí resguardarlos y no exponerlos a una situación que pudiera poner en riesgo su integridad.

Estamos viviendo momentos difíciles y cada vez son más frecuentes los hechos de inseguridad. Por eso considero importante alertar a vecinos y familias para que permanezcan atentos, refuercen las medidas de seguridad en sus hogares y denuncien cualquier situación sospechosa.

Mantengan puertas y ventanas aseguradas.

Verifiquen alarmas, cámaras y sistemas de iluminación exterior.

Estén atentos a movimientos extraños en sus barrios.

Ante cualquier situación sospechosa, comuníquense al 911. Por mi caso y el de otra vecina, los policías vinieron en menos de 5 minutos .

Comparto esta experiencia no para generar miedo, sino para que entre todos podamos cuidarnos y prevenir que estos hechos sigan ocurriendo.

Gracias a quienes se preocuparon y brindaron su apoyo. Compartir esta información también es una forma de proteger a nuestra comunidad” cierra el mensaje