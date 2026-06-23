La municipalidad de Caleta Olivia continúa impulsando obras de infraestructura fundamentales para mejorar la calidad de vida de los vecinos.

Avanza ampliación de la red de gas en el barrio Patagonia

En este marco, avanzan los trabajos de ampliación de la red de gas en las manzanas 40,41 y 43 del barrio Patagonia (zona sur del ejido urbano), lo cual posibilitará que más familias puedan acceder a este servicio esencial.

La iniciativa se desarrolla de manera articulada con Distrigas S.A., en un trabajo conjunto que refleja el compromiso de seguir fortaleciendo el crecimiento ordenado de la ciudad y garantizar mejores condiciones para los habitantes de distintos sectores.

El intendente Pablo Carrizo destacó la importancia de continuar ejecutando proyectos que acompañen el desarrollo urbano de Caleta Olivia, remarcando que el acceso a los servicios básicos constituye una herramienta clave para el bienestar de la comunidad.

Asimismo, valoró el acompañamiento del gerente de Distrigas, Ramón Herrera, y el trabajo de la Secretaría de Planificación, encabezada por Jorge García, área encargada de proyectar y coordinar acciones estratégicas para el crecimiento sostenido de la ciudad.

Estas obras forman parte de una visión integral de desarrollo que busca planificar el futuro de Caleta Olivia con responsabilidad, fortaleciendo la infraestructura urbana y generando más oportunidades para los vecinos.