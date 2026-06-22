Robaron celulares en agencia Movistar del centro de Caleta

El hecho delictivo se produjo alrededor de las 2:30 de este lunes en el local de ARG Intercom, agencia oficial de Movistar de Caleta Olivia, situada en la calle Güemes, solo metros del Gorosito.

Los desconocidos rompieron a piedrazos un grueso vidrio de la puerta del local y se llevaron siete equipos móviles Motorola de media y alta gama, por valor total aproximado a los 3 millones de pesos que se exhibía estaban en una vitrina ubicada dentro del salón de ventas.

Además, sustrajeron varios demos (teléfonos configurados de promoción) que por desconocimiento confundieron con aparatos reales.

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Este robo se suma a otros casos de inseguridad pública que se están incrementando desde hace varios días por el masivo autoacuartelamiento del personal subalterno de la Policía y del Servicio Penitenciario en todas las localidades de Santa Cruz que reclaman salarios dignos y vienen rechazando las propuestas del gobierno por considerarlas insuficientes.

En ese contexto, Caleta Olivia se transformó en un caldo de cultivo para la delincuencia ya que prácticamente no hay rondas de móviles patrulleros.

Fueron playeros de la estación de servicio Axión situada en las inmediaciones los que escucharon ruidos por la rotura del vidrio y alertaron al servicio de emergencias 911, pero aun así, los oficiales que quedan de guardia tardaron más de veinte minutos en intervenir y cuando llegaron los ladrones habían escapado.

En el interior del salón de ventas se observó un gran desorden, con cajas de celulares esparcidas en el suelo, vidrios de la puerta y de la vitrina de exhibición, además de numerosos trozos de mampostería.