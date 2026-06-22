Joven herido luego de un vuelco en la Ruta 3

Fue unos 30 kilómetros al norte de Comodoro y el conductor sufrió lesiones leves en la cabeza y el rostro.

Un joven de 29 años fue hospitalizado este domingo por la tarde luego de protagonizar un vuelco con su vehículo sobre la Ruta Nacional N° 3, a unos 30 kilómetros de Comodoro Rivadavia.

El siniestro vial se produjo alrededor de las 18:00, a la altura del kilómetro 1900 de la ruta. Personal de la Comisaría de Distrito Próspero Palazzo acudió al lugar tras recibir el alerta y constató el vuelco de un Renault Sandero que circulaba por el sector.

Al arribar, los efectivos encontraron el vehículo con importantes daños producto del accidente y asistieron a su único ocupante, identificado como Franco Piazzale, de 29 años.

Según informaron fuentes policiales, el conductor presentaba diversas dolencias y lesiones visibles. Minutos después arribó una ambulancia a cargo de la médica Patricia Novarino, quien constató que el joven tenía escoriaciones y heridas superficiales en la cabeza y en el pómulo izquierdo.

Debido a las lesiones sufridas y con el objetivo de descartar complicaciones de mayor gravedad, el automovilista fue trasladado a un centro asistencial para la realización de estudios complementarios.

Las actuaciones correspondientes quedaron a cargo del personal policial interviniente, bajo la supervisión del oficial inspector Jonatan Cifuentes.