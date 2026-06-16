Motociclista herido tras chocar con un automóvil en avenida Roca

El joven de 21 años fue trasladado al Hospital. Una mujer embarazada de ocho meses recibió asistencia en el lugar.

Un joven de 21 años resultó herido y debió ser trasladado al Hospital Regional luego de protagonizar un accidente de tránsito ocurrido este lunes por la tarde en la intersección de avenida Roca y Marinero López, en la zona sur de Comodoro Rivadavia.

El siniestro se registró alrededor de las 18:50 y fue protagonizado por una motocicleta Motomel 110 y un automóvil Volkswagen Fox. Tras el impacto, personal de la Comisaría Seccional Quinta se hizo presente en el lugar para intervenir en el procedimiento.

De acuerdo con la información policial, el conductor de la motocicleta sufrió lesiones y recibió asistencia médica en la vía pública antes de ser derivado al Hospital Regional para una evaluación más exhaustiva. En el centro asistencial se le realizaron los estudios correspondientes y el dosaje sanguíneo de rigor.

En el automóvil se desplazaba un hombre de 29 años acompañado por una joven de 23 años que cursa un embarazo de ocho meses. Al momento de la llegada de los efectivos, la mujer presentaba un cuadro de shock producto de la situación vivida.

Personal sanitario la asistió en el lugar y confirmó que se encontraba estable, sin presentar riesgos inmediatos para su salud ni para la gestación.

Por otra parte, agentes de Tránsito Municipal realizaron el test de alcoholemia al conductor del Volkswagen Fox, cuyo resultado fue negativo, con 0,0 gramos de alcohol por litro de sangre.

En tanto, personal de Policía Científica llevó adelante las pericias correspondientes, incluyendo tareas de fotografía y planimetría, con el objetivo de determinar la mecánica del accidente.

Por disposición del Ministerio Público Fiscal, ambos vehículos fueron secuestrados de manera preventiva y permanecerán bajo resguardo policial hasta conocerse la evolución de las lesiones sufridas por el motociclista.