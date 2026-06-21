El incendio ocurrió durante la madrugada de este domingo y el vehículo sufrió daños totales. La falta de una grúa demoró su retiro del lugar, mientras continúan las averiguaciones para determinar qué originó el siniestro.

Ardió un auto en el camino alternativo entre Saavedra y Manantial Rosales

Un automóvil quedó completamente destruido tras incendiarse durante la madrugada de este domingo en el camino alternativo que conecta los barrios Manantial Rosales y Saavedra.

De acuerdo con la información relevada por Del Mar Digital, el vehículo afectado fue un Toyota Etios, que resultó consumido por las llamas y registró pérdidas totales.

Luego del incidente se dispuso el retiro y secuestro de la unidad. Sin embargo, la medida no pudo concretarse de inmediato debido a la falta de una grúa para efectuar el traslado.

Las circunstancias que desencadenaron el incendio todavía son materia de investigación y, hasta el momento, no trascendieron precisiones sobre el origen del fuego.