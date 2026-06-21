Sebastián Carrasco: "somos un equipo que quedó en la historia"

El base chileno de Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia llegó esta temporada y en su primera experiencia en la Liga Nacional de la Argentina, se consagró campeón.

Sebastián Carrasco, base de Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia se convirtió este sábado en el segundo jugador chileno que se consagra campeón en la Liga Nacional de Básquet.

En ese contexto, el nacido hace 26 años en Ancud, logró el título con el “Verde” en lo que fue su primera experiencia dentro de la elite del básquet argentino.

El primer basquetbolista chileno que se había coronado campeón en la historia de la LNB, fue el pívot Patricio Briones, en la temporada 1998-99, defendiendo los colores -también verdes y blancos- de Atenas de Córdoba,

Una particularidad es que tanto Carrasco como Briones -se incorporó en ese entonces al “Griego” para reemplazar a Fabricio Oberto- fueron integrantes de la selección de Chile. El base lo hace actualmente, mientras que el pívot lo hizo en el pasado.

Carrasco, que jugó en esta temporada 45 partidos, ya que estuvo varios afuera por lesión, fue uno de los goleadores que tuvo el equipo conducido por Pablo Favarel con 415 puntos.

Tras la consagración con Gimnasia y declarado MVP de las finales, Carrasco brindó sus sensaciones en diálogo con El Patagónico.

“Salimos campeones porque somos un equipazo. Creo que al principio, esto no lo pensaba nadie y a medida que fue pasando el tiempo, construimos este equipo y se nos dio. Siempre hablamos que teníamos un equipo especial y a medida que fue pasando el tiempo, nos dimos cuenta que podíamos. Confiamos en nosotros, en el proceso, en el cuerpo técnico y la directiva ya que ellos también confiaron en nosotros, así que somos un equipo que quedó en la historia”, remacó.

Más adelante, Carrasco agregó: “Esto para mi es histórico, para el club, para la ciudad. Me enteré que la ciudad no estaba en un buen momento por el tema del petróleo me parece. La verdad no estoy tan informado, pero la gente no la estaba pasando bien y que nosotros hayamos ganado la copa es tremendo porque podemos alegrar los corazones de la gente de Comodoro y vamos a quedar marcados en la historia de la vida de este club”, resaltó el jugador de 26 años.

Al momento de la dedicatorias, Carrasco expresó: “Se lo dedico a mi novia que ha soportado muchos meses lejos, y creo que no es fácil bancar tanto. Y también a mi familia, que están siempre y en especial a mis dos abuelos que tengo en el cielo. A uno más reciente que falleció antes de los playoffs y yo no pude viajar a Ancud al velorio, ni al funeral y obviamente me dolió y la pasé mal. Pero bueno, tenía un objetivo que era salir campeón y me pude llegar acá para lograr esto. Así que son sacrificios que uno hace estando fuera de la patria”, sentenció el base chileno que seguirá un año más en el club.