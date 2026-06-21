Violento asalto a un camionero cerca de Camarones: hay 3 detenidos

Los sospechosos estaban en Comodoro luego de emboscar a un transportista en la Ruta Nacional 3.

En las últimas horas, un importante operativo policial desarrollado en Comodoro Rivadavia culminó con la detención de tres hombres sospechados de haber participado en el violento asalto a un camionero ocurrido días atrás sobre la Ruta Nacional Nº 3, en cercanías de Camarones.

La investigación se inició luego de que un transportista procedente de La Pampa fuera interceptado por una banda armada que le tendió una emboscada en plena ruta. De acuerdo con las primeras informaciones, los delincuentes efectuaron disparos contra el vehículo, lograron reducir al conductor, lo hirieron y posteriormente lo abandonaron al costado del camino.

Tras concretar el ataque, los asaltantes escaparon con el camión y una importante suma de dinero. El vehículo habría sido trasladado hasta Comodoro Rivadavia, donde posteriormente fue localizado por las autoridades.

A partir de la denuncia y de las tareas investigativas desplegadas por las fuerzas de seguridad, se realizaron allanamientos que permitieron detener a tres sospechosos vinculados al hecho. Durante los procedimientos, los efectivos secuestraron un arma corta y un arma larga de grueso calibre que ahora se encuentran bajo custodia judicial.

Los investigadores procuran determinar si las armas incautadas fueron utilizadas durante el asalto y avanzar en la reconstrucción completa del recorrido realizado por los delincuentes tras el ataque.

La causa continúa en etapa investigativa y busca establecer el grado de participación de cada uno de los detenidos en un hecho que generó preocupación por el nivel de violencia y planificación desplegado por la banda armada.