Anyelo Cisneros fue el goleador del campeón

El ala pívot venezolano, que jugó su segunda temporada con la camiseta de Gimnasia de Comodoro, resultó el máximo anotador del equipo con 640 puntos.

El ala pívot Anyelo Cisneros, con un total de 640 puntos y un promedio de 12,3 por juego, resultó ser el máximo goleador del campeón Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia en la temporada 2025-2026 de la Liga Nacional de Básquet.

El jugador venezolano, quien lució la camiseta del “Verde” por segunda temporada seguida, jugó los 52 partidos que demandó la extenuante temporada.

Cisneros fue uno de los que jugó todos los partidos, destacando que los otros dos que lo hicieron fueron el base Emiliano Toretta (509 puntos y 9,8) y el pívot salteño Carlos Rivero (319 y 6,1).

El segundo máximo anotador resultó Marcos Chacón. El jugador de la selección de Cuba totalizó 562 puntos, con un promedio de 11 por juego.

El tercero fue Martiniano Dato con 551 y 10,8 de promedio, el cuarto fue Toretta, quinto se ubicó el chileno Sebastián Carrasco, otro de los que tuvo una estelar temporada, con 415 puntos y 9,2 de promedio por juego.

Luego se encuentran Bryan Carabalí, quien fue el jugador que le cambió la cara al equipo, sobre todo en defensa. En sus 45 partidos que jugó, la ‘torre ecuatoriana’ marcó 338 puntos (7,5), destacando además que fue elegido el mejor defensor de la fase regular.

Carlos Rivero se ubicó como el séptimo anotador del partido, Mauro Cosolito, quien fue uno de los dos capitanes que tuvo el equipo. El alero santafesino anotó 255 tantos (5,1), mientras que Federico Grun, quien fue el otro capitán, anotó 211 unidades (5,2 promedio).

Kenneth Horton, en sus 36 partidos que jugó, aportó 173 puntos y promedio de 4,8 por juego.

Mientras que entre los juveniles, Jesús Centeno hizo 13 tantos (1,2 por juego), Natalio Santacroce 9 puntos (1,8).

También integraron el equipo Ciro Melo, Benjamín Anríquez, Valentino Ayala y José Ignacio Copeskly, aunque estos dos útimos dejaron el equipo durante la temporada.