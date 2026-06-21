Fede Grun: "sabíamos que en casa no se nos podía escapar"

El escolta jugó por primera vez en Gimnasia y Esgrima y se coronó una vez más en la Liga Nacional. “Nos consagramos campeones porque fuimos los mejores”, afirmó.

En su primera temporada con la camiseta de Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia, Federico Grun, se dio el gusto de coronarse campeón de la Liga Nacional de Básquet.

El escolta nacido en Carmen de Patagones, provincia de Buenos Aires, hace 29 años, también habló del título logrado con el “Mens sana”, destacando el gran trabajo que hizo el equipo durante toda la temporada.

“Nos consagramos campeones porque fuimos los mejores. Por lo que hicimos todo el año y laburamos un montón. Vos fuiste testigo de todos los momentos que pasamos acá adentro; nos rompimos el orto. Yendo para adelante siempre, con la convicción de que íbamos a salir campeones”, sostuvo Grun en medio de los festejos del “Verde” en el Socios Fundadores.

Al ser consultado si la serie se les complicó cuando Quimsa ganó el quinto juego en Santiago del Estero y se puso 3-2 en la final, Grun expresó: “Sabíamos que ellos iban a tener una reacción, por ahí, perder el cuarto partido nos hizo tambalear un poco, después no nos pudimos acomodar allá -en Santiago del Estero-, pero sabíamos que acá en casa no se nos día escapar”, aseguró.

Más adelante, el ex jugador de San Martín de Corrientes, San Lorenzo, entre otros clubes, sostuvo: “Este título lo considero especial sobre todo porque no éramos candidatos, nadie nos ponía de candidato ni cuando quedamos segundos. Así que tiene más valor todavía”, resaltó en diálogo con El Patagónico.

Al momento de las dedicatorias, Fede Grun aseguró: “Se lo dedico a mi familia, a mis amigos que siempre están en las malas, sobre todo cuando por ahí uno se encuentra solo a la distancia y lejos de su casa. Y a toda esta gente que nos apoyó un montón, que tiró para adelante cuando estábamos con algunos pasajes malos, la gente nos acompañó, llenando la cancha antes que empiece el partido y la verdad que es algo increíble”, destacó.