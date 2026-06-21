El base santafesino, de 24 años, también celebró la conquista de Gimnasia, destacando que el éxito de haber jugado en equipo, fue la clave para consagrarse campeón.

Emiliano Toretta: "la clave fue priorizar el equipo por sobre las individualidades"

El base Emiliano Toretta se mostró feliz luego de la consagración con Gimnasia y Esgrima en la Liga Nacional de Básquet.

El base, que jugó su tercera temporada con la camiseta del “Verde” también fue otro de los jugadores que brindó sus sensaciones en diálogo con El Patagónico.

El jugador de 24 años destacó que la clave del éxito fue “siempre priorizar al equipo por sobre las individualidades”, y vaya si dio sus frutos.

“Tuvimos un plantel que priorizó el equipo por sobre las individualidades durante toda la temporada. Es un grupo especial y por eso somos justos campeones este año”.

Al ser consultado si la final se les complicó cuando Quimsa se puso 3-2 en la serie, Toretta manifestó: “No sé si se nos complicó, porque así son las finales. Acá en el cuarto juego nos plantearon una zona que nos complicó y no encontramos el partido”, admitió.

“Pero igualmente habíamos jugado bien, Quimsa ese partido sí nos dominó, pero creo que, la mayoría de la serie la dominamos nosotros. Son finales, no iba a ser fácil, así que creo que pasó un poco por ahí”, agregó.

“La clave fue siempre priorizar el equipo por sobre las individualidades. Me parece que eso es lo más importante ya que en el profesionalismo no es fácil, y nosotros lo logramos”, resaltó para despedirse luego dedicándole el título “a mi familia”.