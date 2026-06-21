Martiniano Dato: "estoy cumpliendo un sueño"

“Nunca me imaginé salir campeón con Gimnasia”, afirmó este joven alero que hace tres años llegó al “Verde” y ya se consagró campeón de la Liga Nacional de Básquet.

Martiniano Dato se sumó a Gimnasia y Esgrima en 2023 y tres años más tarde, se dio el gusto de consagrarse campeón con el equipo de Comodoro Rivadavia en la Liga Nacional.

De esa manera, Dato se convirtió en el cuarto jugador de nacido en Paraná que se consagra en la élite del básquet argentino, ya que anteriormente lo habían logrado Sebastián Uranga (Ferro y Olimpia de Venado Tuerto), Horacio Borghese (Atenas de Córdoba) y Luciano González (Instituto).

Luego de varias fotos, autógrafos, festejos, cantos y demás, Dato conversó en el gimnasio auxiliar del Socios Fundadores con El Patagónico.

“Salimos campeones, porque lo merecíamos, trabajamos mucho y tenemos mucho huevo”, resumió este joven alero de solo 21 años.

También se refirió a intensa serie final que el “Verde” acaba de ganarle 4-2 a Quimsa de Santiago del Estero.

“Inconscientemente nos relajamos, creíamos que iba a ser fácil ganar cuatro partidos. Al ganar tres seguidos, creo que lo dominamos, pero nos relajamos, eso nos jugó en contra, aunque supimos volver a nuestras bases y a lo que nos hizo llegar a este campeonato”, sostuvo.

“Nunca me imaginé salir campeón con Gimnasia. Estoy cumpliendo un sueño, quería salir campeón, pero no pensé que iba a llegar ahora”, agregó.

Y cerró también con una dedicatoria. “Esto es para mi familia, amigos, mi novia y también a su familia, a todos”, sentenció.