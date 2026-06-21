Marcos Chacón: "todos tiramos para el mismo lado y nunca nos rendimos"

El escolta cubano brindó sus sensaciones luego de coronarse por primera vez campeón con Gimnasia de Comodoro en la Liga Nacional de Básquet.

El escolta Marcos Chacón se mostró eufórico luego de lograr con Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia su primer título de la Liga Nacional de Básquet.

El jugador de la selección de Cuba fue una de las piezas claves para que el éxito finalmente se termine haciendo realidad en el Socios Fundadores.

En los casi 20 minutos de juego que estuvo ante Quimsa de Santiago del Estero, Marcos anotó 8 puntos, tomó 7 rebotes, dio 3 asistencias, tuvo solo una pérdida y le cobraron cuatro faltas personales.

Tras la consagración, Chacón, muy emocionado como todo el equipo, brindó sus sensaciones en diálogo con El Patagónico.

“Salimos campeones porque nos rompemos el culo todos los días entrenando. Este equipo tiene hambre, es súper trabajador y todos tiramos para el mismo lado. Todo el mundo pone al equipo por encima de todo. Tuvimos un tremendo año, con bajas y altas, pero fuimos construyendo eso, paso a paso, nunca nos rendimos y estoy muy contento por esto”, afirmó.

Al momento de la dedicatoria de este título, Chacón sostuvo: ”Primero que nada a toda a mi familia que está en Cuba, a toda la gente de acá de Comodoro que nos estuvo alentando durante todo el año, y en nosotros mismos también. Porque nunca nos rendirnos, por trabajar y por luchar hasta el final”, sentenció.