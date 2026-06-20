Volcó auto con personal del Servicio Penitenciario

En horas de la madrugada de este sábado, una unidad móvil que trasladaba a personal del Servicio Penitenciario Provincial (SPP) volcó en la Ruta 3, en proximidades de Piedra Buena.

Viajaban cuatro efectivos de esa institución que depende de la Policía de Santa Cruz, dos hombres y dos mujeres y uno de los masculinos habría sufrido lesiones de relativa consideración, en tanto que los restantes solo acusaron golpes leves.

Procedían de Rio Gallegos y formaban parte de un grupo de once integrantes del SPP que, en diferentes vehículos habían sido enviados por la superioridad para reforzar la seguridad en las alcaidías de Pico Truncado y Caleta Olivia donde hay internos de alta peligrosidad y la vigilancia se halla disminuida por la masiva adhesión a las medidas de fuerza del personal subalterno, tal como acontece en dependencias policiales.

Los enviados, todos oficiales, revisten indistintamente jeraquías de subprefecto, subalcalde, adjutor principal, adjutor y subayudante.

El rodado que protagonizó el incidente vial en el Km. 2.526 se dirigía hacia Pico Truncado, según revelaron fuentes de los autoconvocados de las fuerzas de seguridad ya que de manera oficial no se difundió ningún comunicado.

El operativo habría sido ordenado por el Ministerio de Seguridad bajo medidas de hermetismo y si bien el rodado volcado no llevaba inscripciones (de acuerdo lo que se observa en las fotografías), el SPP confirmó que pertenecìa la institución, según lo señala el diario Nuevo Día.

En tanto, las fuentes consultadas por El Patagónico indicaron que al personal afectado a este servicio de emergencia, se le depositó por adelantado dos días de viáticos, a razón de 350 mil pesos por cada jornada.