Gremio petrolero e YPF coordinan exploraciones en Palermo Aike

El secretario general del Sindicato Petrolero de Santa Cruz, Rafael Güenchenén, se reunió este viernes en Buenos Aires con el vicepresidente de Asuntos Públicos de YPF, Lisandro Deleonardis.

El encuentro tuvo como objetivo coordinar la puesta en marcha de los trabajos exploratorios que la compañía prevé iniciar entre noviembre y diciembre en el yacimiento Palermo Aike, zona sur de esta provincia.

En ese marco, analizaron las condiciones laborales y operativas necesarias para el comienzo de la campaña.

El secretario general del SIPGER expuso las gestiones realizadas para mejorar la productividad y la eficiencia de los equipos, resolver dificultades y articular la participación de trabajadores, proveedores y empresas de servicios de Santa Cruz.

“Durante todo este tiempo hicimos nuestra parte. Trabajamos con los compañeros y las empresas para mejorar el funcionamiento de los equipos y encontrar soluciones sin resignar derechos. Incluso en los momentos más complicados mantuvimos el diálogo, acercamos alternativas e insistimos para que la principal operadora del país continúe produciendo e invirtiendo en Santa Cruz. Queremos que YPF inicie esta operación en las mejores condiciones y que el trabajo tenga continuidad”, afirmó.

REMEDIACION AMBIENTAL

Por otra parte, l disposición para acompañar los nuevos trabajos no relegó las obligaciones pendientes, por lo cual el sindicato exigió que YPF ejecute las tareas de remediación asumidas como parte de su salida de las áreas convencionales.

“La responsabilidad de una operadora continúa después de entregar un área. YPF asumió la remediación ambiental y ahora debe presentar los informes correspondientes y un plan concreto, con prioridades y plazos. Las instalaciones, los suelos y los pasivos pendientes requieren respuestas rápidas, ordenadas y transparentes”, señaló Güenchenén.

El encuentro tambièn permitió proyectar además el conocimiento acumulado por YPF en Vaca Muerta hacia otras formaciones.

Para fundamentar esa propuesta, el dirigente citó las experiencias de Estados Unidos y Canadá, donde la apertura de distintas cuencas multiplicó la producción y dio origen a nuevos polos energéticos.

Finalmente, el dirigente gremial afirmó que “vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance para que Palermo Aike despliegue su potencial. Estaremos en cada etapa, aportando experiencia, capacidad y soluciones para que lleguen inversiones, se multipliquen las perforaciones y la actividad tenga continuidad. Santa Cruz puede convertirse en una potencia productiva y vamos a trabajar para conseguirlo”.