Sismo de baja intensidad a 74 kilómetros de El Calafate

Un sismo de magnitud 2,5 en la escala de Ritchter se registró en la noche del lunes en el sudoeste de Santa Cruz, según informó el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES)

Se detectó a las 20:12l, y tuvo su epicentro a 74 kilómetros al sudoeste de El Calafate y a116 kilómetros al noroeste de Río Turbio, a una profundidad de 10 kilómetros.

No hubo reportes de que el movimiento telúrico haya sido percibido por pobladores de ambas localidades debido a su relativamente baja intensidad y a la lejanía de hipocentro.

Vale recordar que hace ya varios años, en cercanías de ambas localidades se instalaron estaciones sismológicas con el fin de transmitir datos en tiempo real y estudiar la actividad de la corteza terrestre en la región.