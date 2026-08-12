Sismo de baja intensidad a 74 kilómetros de El Calafate

Se detectó a las 20:12l, y tuvo su epicentro a 74 kilómetros al sudoeste de El Calafate y a116 kilómetros al noroeste de Río Turbio, a una profundidad de 10 kilómetros.
No hubo reportes de que el movimiento telúrico haya sido percibido por pobladores de ambas localidades debido a su relativamente baja intensidad y a la lejanía de hipocentro.
Vale recordar que hace ya varios años, en cercanías de ambas localidades se instalaron estaciones sismológicas con el fin de transmitir datos en tiempo real y estudiar la actividad de la corteza terrestre en la región.