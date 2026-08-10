Vidal y Galarza firmaron acuerdo para construir 10 viviendas

El gobernador Claudio Vidal suscribió un acuerdo con el presidente de la comisión de fomento de Cañadón Seco, Gabriel Galarza para la construcción de 10 viviendas en esa localidad.

Las mismas serán financiadas con fondos del programa UNIRSE, demandarán una inversión estimada en 996 millones de pesos y se ejecutarán en un plazo de 12 meses con la coordinación del Instituto de Desarrollo Urbano y Vivienda (IDUV).

Del acto también tomaron parte el vicegobernador Fabián Leguizamón y presidente del IDUV, Marcelo de la Torre.

En ese marco, el mandatario provincial agradeció a Galarza por el compromiso y la decisión de trabajar de manera conjunta con el Gobierno Provincial, dejando de lado los egoísmos y poniendo por delante las necesidades de los vecinos.

Por su parte, el jefe comunal recordó que la construcción de estas viviendas de 50 metros cuadrados, había sido un compromiso asumido por el gobernador con la comunidad de Cañadón Seco y valoró que hoy ese compromiso avance hacia su concreción para que diez familias puedan tener techo propio.