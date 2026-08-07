Optimizarán el alumbrado público en Cañadón Seco

El gobierno de Santa Cruz, a través de la empresa Servicios Públicos Sociedad del Estado (SPSE) formalizó el martes la entrega de 100 luminarias LED a la comisión de fomento de Cañadón Seco.

Fue en el marco de la firma de un convenio de cooperación celebrado en Río Gallegos con la presencia del gobernador Claudio Vidal; el presidente de SPSE, ingeniero Matías Cortijo y el jefe de la comuna, Gabriel Galarza.

Las luminarias posibilitarán optimizar y continuar avanzando con la modernización del el sistema de alumbrado público en calles, avenidas y en el acceso de la localidad, con lo cual se fortalecerá la transitabilidad y seguridad en espacios públicos

Además, la incorporación de tecnología LED representa un importante avance en materia de eficiencia energética, al reducir el consumo eléctrico, disminuir los costos de mantenimiento y contribuir al cuidado del ambiente mediante un sistema de iluminación más moderno, sustentable y de mayor rendimiento.

La logística y ejecución de la instalación de las nuevas luminarias se desarrollará de manera articulada con el Distrito Cañadón Seco de SPSE, bajo la coordinación del gerente Miguel Kuc, fortaleciendo el trabajo conjunto entre los equipos técnicos para garantizar una implementación planificada, eficiente y en beneficio de toda la comunidad.

Desde la Comisión de Fomento de Cañadón Seco se agradeció el acompañamiento permanente del Gobierno provincial, reafirmando el compromiso de continuar impulsando obras y acciones concretas que fortalezcan la infraestructura urbana, promuevan el uso eficiente de los recursos energéticos y mejoren la calidad de los servicios públicos para todos los habitantes de la localidad

Fuente: Comuna de Cañadón Seco