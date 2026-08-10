Gadano integró comitiva de senadores en Tierra del Fuego

La senadora santacruceña Natalia Gadano estuvo en Tierra del Fuego junto a otros legisladores de la Cámara Alta, para reunirse con el gobernador Gustavo Melella y tres intendentes

La visita de dos días, viernes y sábado, se concretó en el marco de una agenda de trabajo que tiene como eje la defensa de la Patagonia y, particularmente, la continuidad del régimen de Zona Fría.

"Llegó el momento de decir basta y de poner fin al atropello que vivimos los argentinos, sin dividir en colores políticos”, sostuvo Gadano durante una conferencia de prensa realizada en Ushuaia.

Asimismo, subrayó que “no queremos perder lo que teníamos y necesitamos que nuestro país crezca desde nuestras manos, con nuestras raíces”.

Además se refirió al resultado de la sesión sobre Inviolabilidad de la Propiedad Privada que se realizó el jueves de la semana pasada señalando que “lo que pasó en el Senado fue una muestra de madurez política acompañada por el pueblo porque si un pueblo no habla, nosotros solos tampoco podemos".

La comitiva también estuvo integrada por Juliana Di Tullio (Buenos Aires), Alicia Kirchner (Santa Cruz), Carlos Linares (Chubut), Fernando Salino (San Luis) y Cristina López (Tierra del Fuego), quienes desplegaron una intensa agenda en Ushuaia, Tolhuin y Río Grande.

Durante la visita, los senadores mantendrán reuniones con el gobernador Gustavo Melella y los intendentes de las tres ciudades, además de encuentros con vecinos afectados por cortes de gas, trabajadores y representantes de distintos sectores.